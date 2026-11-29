«Бенфика» продолжает сражаться за первое место в чемпионате и не позволит себе сыграть против середняка не в свою пользу. «Красные» имеют более мощный состав, да и класс игроков в разы выше, что сыграет ключевую роль в поединке. Отметим, что гости не могут выиграть в четырех выездных матчах подряд во всех турнирах, а два поражения в этих матчах были с разницей в три гола. По нашему мнению, подопечные Силвы воспользуются фактором домашнего поля, что приведет к победе более чем в два мяча.

Прогноз – азиатская фора (-2) на «Бенфику» с коэффициентом 1.83