Бенфика – Фамаликан: прогноз на матч чемпионата Португалии
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Анализ команд
Команда занимает вторую строчку в чемпионате Португалии с 28 баллами в активе, отстает от лидера «Порту» на пять поинтов и уже теряла очки в двух играх. Так что очередная потеря баллов приведет к последствиям. Отметим, что «красные» являются самым результативным клубом в сезоне – забито 30 голов. В минувшем туре подопечные Марку Силвы переиграли «Эштрелу» (3:1). В последней игре в Лиге Европы «Бенфика» проиграла с разгромным счетом 0:4 «Виктории Пльзень», и это поражение стало первым на турнире.
«Фамаликан» в минувшем туре чемпионата Португалии встречался с одним из лидеров «Арокой» и смог добиться минимальной победы. Команда владела инициативой, нанесла 14 ударов по воротам, забила гол на последней минуте встречи и завершила игру 1:0 по итогу. Эта победа позволила подопечным Жуана Педро Соузы сохранить 11 строчку в турнирной таблице и оторваться на пять баллов от опасной зоны. Вся борьба впереди и в игре есть в чем и где прибавлять.
Прогноз и ставки
«Бенфика» продолжает сражаться за первое место в чемпионате и не позволит себе сыграть против середняка не в свою пользу. «Красные» имеют более мощный состав, да и класс игроков в разы выше, что сыграет ключевую роль в поединке. Отметим, что гости не могут выиграть в четырех выездных матчах подряд во всех турнирах, а два поражения в этих матчах были с разницей в три гола. По нашему мнению, подопечные Силвы воспользуются фактором домашнего поля, что приведет к победе более чем в два мяча.
Прогноз – азиатская фора (-2) на «Бенфику» с коэффициентом 1.83
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Тренды
Ставка Точный счет 4:1
В 2 из 4 последних встреч гости проиграли с разницей в три гола
Ставка 1-й тайм: фора (-1) на «Бенфику»
В 2 из 4 прошедших игр «красные» выиграли в первом тайме с разницей в один мяч
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