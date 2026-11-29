«Боруссия» возглавляет турнирную таблицу и в случае победы сегодня закрепится на первой строчке, оторвется от «Баварии» на четыре очка. С начала сезона в Бундеслиге дортмундцы еще не проигрывали, отличаются стабильностью и в четырех последних поединках с их участием больше трех голов не забивалось. «Байер» располагается на пятом месте, в двух последних матчах одержал победы. При этом леверкузенцы на выезде не впечатляют, одержали только две победы. Считаем, что игра пройдет под диктовку хозяев, которые сыграют в привычном для себя в последнее время прагматичном стиле и больше трех голов в матче не будет забито.