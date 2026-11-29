Экспресс на Бундеслигу от 29.11.2026
Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на футбол из двух событий по линии букмекерской конторы Фонбет.
«Фрайбург» и «Лейпциг» являются соседями по турнирной таблице и сегодня в случае победы одна из команд поднимется на второе место, обойдет «Баварию», которая в этом туре потеряла очки. Соперники подходят в отличном игровом тонусе к очной встрече: хозяева выиграли три матча кряду в Бундеслиге, а у «быков» серия побед достигла отметки в четыре игры. Многое будет сегодня решать фактор домашнего поля. «Лейпциг» на выезде обыгрывал только заметно уступающих в классе противников, а «Фрайбург» с учетом всех турниров дома потерпел поражение только от «Баварии». Считаем, что подопечные Юлиана Шустера минимум один балл наберут.
«Боруссия» возглавляет турнирную таблицу и в случае победы сегодня закрепится на первой строчке, оторвется от «Баварии» на четыре очка. С начала сезона в Бундеслиге дортмундцы еще не проигрывали, отличаются стабильностью и в четырех последних поединках с их участием больше трех голов не забивалось. «Байер» располагается на пятом месте, в двух последних матчах одержал победы. При этом леверкузенцы на выезде не впечатляют, одержали только две победы. Считаем, что игра пройдет под диктовку хозяев, которые сыграют в привычном для себя в последнее время прагматичном стиле и больше трех голов в матче не будет забито.