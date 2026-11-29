Экспресс на Серию А от 29.11.2026
Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на футбол из двух событий по линии букмекерской конторы Пари.
«Рома» идет без поражений в Серии А, располагается на третьем месте, но в случае победы сегодня вернется на вторую строчку, обойдет «Интер», который свой матч в этом туре уже провел. В четырех предыдущих встречах в чемпионате римляне побеждали, причем неизменно с преимуществом не менее чем в два гола. «Монца» в прошлом туре прервала серию из четырех поражений, переиграв на своем поле «Фиорентину» (3:0). При этом на выезде команда регулярно проваливается, набрала всего одно очко с начала сезона в Серии А. «Рома» не испытывает никаких проблем в атаке, спокойно не по одному разу за матч вскрывает любую оборону на своем пути. В последней очной встрече дома «волки» разгромили предстоящего соперника со счетом 4:0, ждем и сегодня не менее убедительной победы.
«Комо» успешно в этом сезоне выступает в непривычном для себя графике, в Серии А и в Лиге Чемпионов. В главном клубном европейском турнире «озерные» прочно входят в топ-8, а в чемпионате страны сражаются за место в топ-4. Ни о каком спаде у подопечных Сеска Фабргаса речи не идет, в двух последних домашних матчах удалось победить. «Ювентус» такой стабильностью, как соперник, не отличается, причем наибольшие проблемы испытывает на выезде: всего две победы в шести матчах с начала сезона в Серии А. В прошлом сезоне «Комо» дважды был сильнее туринцев, ждем и в этот раз победы в исполнении команды Сеска Фабрегаса.