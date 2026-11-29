Матч окончен, Фридрикстад 4, Ааленсунд 3.
Второй тайм окончен, Фридрикстад 4, Ааленсунд 3.
101'Гол! Фридрикстад 4, Ааленсунд 3. Сэмюэль Лич Хольм (Фридрикстад) пробил правой ногой с правого края шестиметровой площади в верхний центр ворот после подачи углового.
101'Удар отражён. Сондре Сёрлёрк (Фредрикстад) пробил правой ногой с правого края шестиметровой площади, Магнус Ругланд Рее (Алесунд) парирует мяч в центре ворот. Передал Макс Нильссон.
101'Угловой подаст Фридрикстад. Мяч ушёл за лицевую от Кристофера Нессё.
99'Гол! Фредрикстад 3, Ааленсунд 3. Матиас Кристенсен (Ааленсунд) реализует пенальти, пробив правой ногой в центр ворот.
98'Пенальти в пользу Ааленсунда. Пол Нгонго получает фол в штрафной площади.
98'Пенальти! Даниэль Эйд (Фредрикстад) нарушает правила в своей штрафной площади.
96'Положение «вне игры» у Фредрикстада. Габриэль Вессе зафиксирован в офсайде.
94'Гол! Фридрикстад 3, Алесунд 2. Габриэль Вессе (Фридрикстад) пробил левой ногой с правого фланга штрафной, мяч влетел в нижний левый угол.
94'Удар заблокирован. Йоханнес Нуньес (Фридрикстад) пробил правой ногой из-за штрафной.
93'Угловой подаст Фридрикстад. Мяч ушёл за лицевую от Магнуса Ругланда Рее.
93'Удар отражён. Симен Рафн (Фридрикстад) пробил правой ногой из центра штрафной площади, Магнус Ругланд Рее (Алесунд) парирует мяч в нижний правый угол. Передал Йоханнес Нуньес.
93'Удар мимо. Фануэль Гебрейоханнес (Фридрикстад) пробил головой из центра штрафной площади, мяч улетел в левый угол. Передал Даниэль Эйд навесом.
92'Резервный арбитр компенсировал 7 минут.
91'Удар заблокирован. Фануэль Гебрейоханнес (Фредрикстад) пробил правой ногой из-за штрафной, мяч отбит.
90'Фолит Александр Кьельсен (Алесунд).
90'Фануэль Гебрейоханнес (Фридрикстад) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
89'Угловой подаст Алесунд. Мяч ушёл за лицевую от Мартина Бёршейма.
89'Удар отражён. Пол Нгонго (Алесунд) пробил правой ногой с правого края штрафной площади, Мартин Бёршейм (Фридрикстад) парирует мяч в центре ворот. Передал Матиас Кристенсен.
89'Исак Скохейм (Ааленсунд) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
89'Фолит Фануэль Гебрейоханнес (Фридрикстад).
89'Удар заблокирован. Йоханнес Нуньес (Фредрикстад) пробил правой ногой из центра штрафной. Передал Симен Рафн навесом.
86'Удар мимо. Симен Рафн (Фридрикстад) пробил правой ногой из-за штрафной площади, мяч улетел вправо. Передал Сэмюэл Лич Хольм.
86'Йоханнес Нуньес (Фридрикстад) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
86'Фолит Эмиль Энгквист (Алесунд).
83'Гол! Фридрикстад 2, Алесунд 2. Йоханнес Нуньес (Фридрикстад) реализует пенальти ударом правой ногой в нижний левый угол.
80'Пенальти! Кристоффер Нессё (Алесунд) нарушает правила в своей штрафной площади, игра рукой.
79'Замена в Фредрикстаде. На поле выходит Йоханнес Нуньес, игру покидает Хенрик Сковольд.
78'Удар мимо. Сандер Картум (Алесунд) пробил левой ногой из центра штрафной площади, мяч улетел влево. Передал Матиас Кристенсен после углового.
78'Замена в Ааленсе. На поле выходит Эмиль Энгквист, игру покидает Уба Чарльз.
77'Угловой подаст Алесунд. Мяч ушёл за лицевую от Мартина Бёршейма.
77'Удар отражён. Пол Нгонго (Алесунд) пробил правой ногой с правого края штрафной, Мартин Бёршейм (Фредрикстад) парирует мяч в центре ворот. Передал Матиас Кристенсен.
76'Игра рукой у Сандера Картума (Алесунд).
76'Удар мимо. Фануэль Гебрейоханнес (Фредрикстад) пробил правой ногой из центра штрафной после углового, мяч улетел вправо.
75'Угловой подаст Фредрикстад. Мяч ушёл за лицевую от Филипа Оукленда.
75'Удар заблокирован. Александр Кьельсен (Алесунд) пробил правой ногой из-за штрафной, мяч отбит.
74'Исаак Скохейм (Алесунд) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
74'Фолит Соломон Овусу (Фредрикстад).
73'Замена в «Фредрикстаде». На поле выходит Симен Рафн, игру покидает Лиам Уэст.
73'Удар мимо. Макс Нильссон (Фредрикстад) пробил головой из центра штрафной, опасно, но мяч улетел вправо. Передал Даниэль Эйд.
73'Удар заблокирован. Габриэль Вессе (Фридрикстад) пробил левой ногой из-за штрафной площади. Передал Даниэль Эйд.
71'Удар отражён. Исаак Скохейм (Алесунд) пробил правой ногой из центра штрафной, Мартин Бёршейм (Фридрикстад) отражает удар в центре ворот. Пас от Матиаса Кристенсена.
71'Замена в Алесунде. На поле выходит Матиас Кристенсен, игру покидает Маркус Хаагенсен Ред.
68'Фолит Матиас Кристенсен (Алесунд).
68'Сэмюэл Лич Хольм (Фридрикстад) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
66'Фолит Эндре Осенброк (Алесунд).
66'Габриэль Вессе (Фридрикстад) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
64'Угловой подаст Фридрикстад. Мяч ушёл за лицевую от Мариуса Андерсена.
63'Фолит Александр Кьельсен (Алесунд).
63'Фануэль Гебрейоханнес (Фридрикстад) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
63'Фолит Пол Нгонго (Алесунд).
63'Сэмюэл Лич Хольм (Фридрикстад) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
62'Мариус Андерсен (Алесунд) получает жёлтую карточку за грубый фол.
62'Фолит Мариус Андерсен (Алесунд).
62'Хенрик Сковольд (Фридрикстад) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
59'Фолит Мариус Андерсен (Алесунд).
59'Лиам Уэст (Фридрикстад) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
57'Замена в Алесунде. На поле выходит Исаак Скохейм, игру покидает Элиас Хаген.
57'Замена в Алесунде. На поле выходит Сандер Картум, игру покидает Эндре Осенброк.
56'Замена в Алесунде. На поле выходит Пол Нгонго, игру покидает Элиас Мирлид.
55'Гол! Фридрикстад 1, Алесунд 2. Маркус Хаагенсен Рид (Алесунд) пробил правой ногой с левого фланга штрафной, мяч влетает в верхний правый угол. Передал Эндре Осенброк после быстрой контратаки.
55'Удар мимо. Габриэль Вессе (Фридрикстад) пробил левой ногой из-за штрафной, мяч пролетел в опасной близости от ворот, но улетел в левый угол.
55'Удар заблокирован. Габриэль Вессе (Фридрикстад) пробил левой ногой из-за штрафной. Передал Фануэль Гебрейоханнес.
54'Угловой подаст Фредрикстад. Мяч ушёл за лицевую от Александера Кьельсена.
53'Удар заблокирован. Макс Нильссон (Фридрикстад) пробил правой ногой из-за штрафной.
53'Угловой подаст Фредрикстад. Мяч ушёл за лицевую от Элиаса Мирлида.
53'Угловой подаст Фредрикстад. Мяч ушёл за лицевую от Маркуса Хаагенсена Рид.
53'Угловой подаст Фредрикстад. Мяч ушёл за лицевую от Маркуса Хаагенсена Рид.
52'Угловой подаст Фредрикстад. Мяч ушёл за лицевую от Магнуса Ругланда Рее.
52'Удар отражён. Хенрик Сковольд (Фредрикстад) пробил головой из центра штрафной, Магнус Ругланд Рее (Алесунд) отражает удар в верхний центр ворот. Передал Сэмюэл Лич Хольм.
51'Удар заблокирован. Лиам Уэст (Фредрикстад) пробил левой ногой из-за пределов штрафной. Передал Хенрик Сковольд.
49'Удар отражён. Лиам Уэст (Фредрикстад) пробил левой ногой из центра штрафной площади, Магнус Ругланд Рее (Алесунд) парирует мяч в нижний правый угол. Передал Сондре Сёрлёрк.
48'Фолит Эндре Осенброк (Алесунд).
48'Габриэль Вессе (Фредрикстад) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
47'Габриэль Вессе (Фредрикстад) получает жёлтую карточку за грубый фол.
47'Александр Кьельсен (Алесунд) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
47'Фолит Габриэль Вессе (Фредрикстад).
46'Второй тайм начался. Счёт: Фредрикстад 1, Алесунд 1.
Первый тайм окончен. Фридрикстад 1, Алесунд 1.
47'Удар отражён. Элиас Мирлид (Алесунд) пробил правой ногой из центра штрафной площади, Мартин Бёршейм (Фридрикстад) парирует мяч в центре ворот. Передал Матиас Кристенсен.
47'Резервный арбитр компенсировал 3 минуты.
46'Положение «вне игры» у Алесунда. Филлип Оукленд зафиксирован в офсайде.
44'Эндре Осенброк (Алесунд) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
44'Фолит Макс Нильссон (Фридрикстад).
44'Решение VAR: Гол не засчитан. Фредрикстад 1-1 Алесунд.
42'Фолит Филип Оукланд (Алесунд).
42'Ульрик Фредриксен (Фредрикстад) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
42'Гол отменён по решению VAR: Александер Кьельсен (Алесунд) забивает, но гол не засчитан после проверки VAR.
42'Угловой подаст Алесунд. Мяч ушёл за лицевую от Соломона Овусу.
40'Удар заблокирован. Габриэль Вессе (Фредрикстад) пробил головой из центра штрафной площади. Передал Соломон Овусу навесом.
38'Удар мимо. Лиама Уэст (Фредрикстад) пробил левой ногой из-за штрафной, мяч пролетел в опасной близости от ворот, но улетел вправо. Пас от Габриэля Вессе.
35'Фолит Маркус Хаагенсен Ред (Алесунд).
35'Сондре Сёрлокк (Фредрикстад) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
33'Удар заблокирован. Соломон Овусу (Фредрикстад) пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади.
33'Угловой подаст Фредрикстад. Мяч ушёл за лицевую от Элиаса Хагена.
32'Гол! Фредрикстад 1, Алесунд 1. Сэмюэл Лич Хольм (Фредрикстад) пробил правой ногой из-за штрафной площади в верхний правый угол.
30'Удар мимо. Лиам Уэст (Фридрикстад) пробил левой ногой из центра штрафной площади, мяч улетел выше ворот. Передал Макс Нильссон навесом.
29'Угловой подаст Фредрикстад. Мяч ушёл за лицевую от Магнуса Ругланда Рея.
29'Угловой подаст Фредрикстад. Мяч ушёл за лицевую от Убы Чарльза.
27'Фолит Александр Кьельсен (Алесунд).
27'Габриэль Вессе (Фредрикстад) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
26'Удар отражён. Лиам Уэст (Фредрикстад) пробил левой ногой из-за штрафной площади, Магнус Ругланд Рее (Алесунд) отражает удар в центре ворот. Пас от Даниэля Эйда.
22'Кристер Нессё (Алесунд) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
22'Фолит Габриэль Вессе (Фредрикстад).
21'Мариус Андерсен (Алесунд) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
21'Фолит Хенрик Сковольд (Фредрикстад).
20'Гол! Фредрикстад 0, Алесунд 1. Маркус Хаагенсен Ред (Алесунд) пробил правой ногой с неудобного угла справа, мяч влетает в нижний левый угол ворот.
20'Удар отражён. Эндре Осенброк (Алесунд) пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади, Мартин Бёршейм (Фредрикстад) парирует мяч в центре ворот. Пас от Элиаса Мюрлида.
19'Удар отражён. Сэмюэл Лич Хольм (Фредрикстад) пробил правой ногой с дальней дистанции слева, Магнус Ругланд Рее (Алесунд) парирует мяч в центре ворот.
19'Фолит Мариус Андерсен (Алесунд).
19'Лиама Уэст (Фредрикстад) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
19'Лиама Уэст (Фредрикстад) пробил левой ногой из центра штрафной площади, мяч летит в перекладину. Пас от Фануэля Гебрейоханнеса.
16'Фолит Маркус Хаагенсен Рид (Алесунд).
16'Мартин Бёршейм (Фредрикстад) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
15'Удар отражён. Габриэль Вессе (Фредрикстад) пробил левой ногой с правого фланга штрафной площади, мяч летел в центр ворот, но Магнус Ругланд Рее (Алесунд) парировал удар. Пас от Лиама Уэста.
12'Удар мимо. Лиам Уэст (Фредрикстад) пробил правой ногой из-за пределов штрафной, мяч летит чуть выше ворот. Пас от Габриэля Вессе.
10'Фолит Матиас Кристенсен (Алесунд).
10'Сондре Сорлок (Фредрикстад) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
09'Угловой подаст Ааленсунд. Мяч ушёл за лицевую от Ульрика Фредриксена.
09'Удар заблокирован. Матиас Кристенсен (Алесунд) пробил правой ногой из-за пределов штрафной, мяч отбит. Пас от Убы Чарльза.
06'Удар отражён. Макс Нильссон (Фредрикстад) пробил головой из центра штрафной площади, мяч летел в центр ворот, Магнус Ругланд Рее (Алесунд) парировал удар. Ассистент: Фануэль Гебрейоханнес (настолько).
05'Удар мимо. Макс Нильссон (Фредрикстад) пробил правой ногой из центра штрафной, мяч пролетел в опасной близости от ворот, но улетел вправо.
03'Удар отражён. Хенрик Сковольд (Фредрикстад) пробил правой ногой из-за штрафной площади, Магнус Ругланд Рее (Алесунд) парирует мяч в нижний правый угол. Пас от Сондре Сёрлокка головой.
03'Угловой подаст Фредрикстад. Мяч ушёл за лицевую от Магнуса Ругланда Рее.
02'Угловой подаст Фредрикстад. Мяч ушёл за лицевую от Мариуса Андерсена.
01'Матч начался! Стартовал первый тайм.
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