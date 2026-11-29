Текущая форма

В Элитсериен «Фредрикстад» пока не может найти стабильность и идет лишь на 8-м месте из 16 команд. Клуб с девятью чемпионскими титулами в истории входит в число самых титулованных в Норвегии, однако нынешний отрезок тревожит. В последних шести матчах коллектив выиграл всего один раз.

С обороной у команды совсем плохо. За последние шесть игр она пропустила 15 голов, а разгромы от «Русенборга» (0:3) и «Мольде» (1:5) только усиливают тревогу за защиту, хотя единственная победа над «Ранхеймом» со счетом 5:2 напоминает, что забивать этот коллектив умеет. Главный тренер Каспер Рёйкьер пытается переломить неприятную динамику, однако недавняя сухая ничья с «Хамаркамератен» (0:0) показала, что и атака порой глохнет, так что клуб пока ищет оптимальный баланс.

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