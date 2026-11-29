Кубок Италии, 1/8 финала – «Интер» против «Дженоа». Соперники только что играли в Серии А, и результат того матча говорит сам за себя — 4:0 в пользу миланцев. Сомневаюсь, что «грифоны» возьмут реванш у соперника.

На данный момент статус команд сильно различается, как, в общем-то, и в предыдущие сезоны. «Интер» - стабильный участник борьбы за Скудетто. Сейчас в чемпионате коллектив не лидирует, но имеет небольшой разрыв с «Лацио» с первой строчки в три балла. Они шли близко друг к другу, то команда Киву сперва «Милану» проиграла (1:3), потом еще с «Аталантой» очки поделила (4:4), из-за чего и отстала от римлян.

Но в остальных встречах за последние месяцы «Интер» только выигрывал. В Серии А неудача с «Миланом» стала для него первой. Правда, если брать все турниры, то клуб до этого еще в Лиге чемпионов уступал – 1:2 от «Реала» Мадрид и 3:4 от «Брюгге». Впрочем, в остальных играх «Интер» добывал виктории.

«Дженоа» не так плохо в последних матчах выступал, даже чуть чаще выигрывал — четыре победы в шести встречах. Причем, за этот период единственные поражения «грифонов» случились в матчах с миланскими командами — 1:2 от «Милана» и 0:4 от «Интера». В таблице Серии А клуб идет в середине, уже на борьбу за еврокубки особенно не претендует, ему главное — от зоны вылета отрываться.

Как я говорил выше, соперники пару дней назад сыграли в чемпионате, «Интер» без проблем разгромил «Дженоа» со счетом 4:0. И я не думаю, что сильно что-то изменится в их паре сейчас, пусть и обе команды могут смешанные составы на поле выпустить.

Моя ставка – фора (-1.5) мяча на «Интер» с коэффициентом 1.70