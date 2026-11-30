Эспаньол – Хетафе: прогноз на матч чемпионата Испании
Анализ команд
Текущая форма
«Эспаньол» здорово показал себя в последних выездных матчах. Каталонский клуб смог минимально обыграть на выезде сначала «Вильярреал» (1:0), а затем «Атлетик» из Бильбао (1:0), при этом на своем поле не удалось обыграть куда более скромный «Депортиво» (0:0). Три подряд матча без поражений помогли хозяевам подняться на 12-е место, но отрыв от зоны вылета пока составляет всего три очка.
Дисквалификации и травмы
Калатрава, Гарсия и Гонсалес травмированы. Ридель отбывает дисквалификацию.
Интересные тренды для ставок
- Команда ни разу не выиграла в пяти последних домашних матчах
- Ни один из девяти последних очных матчей не закончился вничью
Ориентировочный состав: Фортуньо - Инойо, Кабрера, Хартман, Эль-Хиляли - Лосано, Экспосито - Милья, Эрнандес, Сантьяго - Фернандес Жан
Текущая форма
«Хетафе» продолжает падение. Команда плохо выступает как в Лиге Конференций, так и во внутреннем чемпионате. Серия поражений у гостей уже достигла четырех матчей, а в турнирной таблице подопечные Хосе Бордаласа рухнули в зону вылета. Клуб занимает 18-е место, но удачный результат в понедельник может вывести гостей из тройки худших. В последних матчах чемпионата мадридцы всухую уступили «Вильярреалу» (0:2) и «Атлетико» (0:3), а в Лиге Конференций были поражения от «Брайтона» (0:1) и «Иберии 1999» (0:1).
Дисквалификации и травмы
Абкар, Боселли, Хуанми и Уче пропустят матч из-за травм. Джене не сыграет из-за дисквалификации. Под вопросом участие Карвахаля.
Интересные тренды для ставок
- Команда потерпела четыре поражения подряд с сухим счетом
- Ни один из восьми последних матчей гостей не завершился вничью
Ориентировочный состав: Сориа - Мохика, Валу, Ромеро, Гарсия - Мартин, Мангаля, Гудель, Террац - Сатриано, Унал
Прогноз и ставки
«Хетафе» переживает тяжелый период. Клуб оказался в числе худших в Примере, да и участие в Лиге Конференций не помогает, все же у гостей нет широких возможностей для ротации состава. Сразу несколько ключевых игроков «Хетафе» по разным причинам не примут участия в матча, что должно помочь «Эспаньолу» побороться за победу. Хозяева как раз в последнее время играют здорово и набрали семь баллов за три поединка. Ждем, что удачная серия каталонцев продолжится.
Наш прогноз - победа «Эспаньола» за 1.95
Ставка на тотал
Обе команды делают ставку на оборонительный стиль игры. Гости забили лишь восемь голов за 13 матчей Примеры и остаются единственной командой, не добравшейся до даже до десяти мячей. Ну а «Эспаньол» в трех последних поединках не пропустил ни одного гола, да и сам отличился только дважды. От таких соперников вряд ли стоит ждать высокой результативности.
Наш прогноз - тотал меньше 2.5 мячей за 1.60
Ставка на гол игрока
Роберто Фернандес - основной голеадор хозяев в этом сезоне. После долгого перерыва 24-летний испанец забил единственный гол в выездном матче с «Атлетиком» и обеспечил своей команде победу. Этот гол стал седьмым для него сезона. Нападающий даже заслужил вызов в сборную за свою результативность. Высока вероятность, что удастся отличиться и в матче с «Хетафе».
Наш прогноз - Роберто Фернандес забьет за 2.50
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Тренды
Ставка Точный счет 1:0
Хозяева одержали две последних победы с таким счетом
Ставка Ничья в первом тайме
Эта ставка сыграла в трех последних матчах хозяев
Ставка Цифра 1 в итоговом счете
Эта закономерность сработала в семи последних очных матчах
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Сезон: 26/27
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