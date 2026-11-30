Ставка на тотал

Обе команды делают ставку на оборонительный стиль игры. Гости забили лишь восемь голов за 13 матчей Примеры и остаются единственной командой, не добравшейся до даже до десяти мячей. Ну а «Эспаньол» в трех последних поединках не пропустил ни одного гола, да и сам отличился только дважды. От таких соперников вряд ли стоит ждать высокой результативности.

Наш прогноз - тотал меньше 2.5 мячей за 1.60

Ставка на гол игрока

Роберто Фернандес - основной голеадор хозяев в этом сезоне. После долгого перерыва 24-летний испанец забил единственный гол в выездном матче с «Атлетиком» и обеспечил своей команде победу. Этот гол стал седьмым для него сезона. Нападающий даже заслужил вызов в сборную за свою результативность. Высока вероятность, что удастся отличиться и в матче с «Хетафе».

Наш прогноз - Роберто Фернандес забьет за 2.50