По нашему мнению, гости имеют шансов на победу больше. На данный момент «Фейеноорд» находится в кризисе, не может выиграть во всех турнирах в семи играх кряду и потерпел при этом пять поражений. «Аякс» находится на подъеме, не проигрывает в десяти играх подряд во всех турнирах и выиграл девять матчей. В очных противостояниях подопечные Муньоса выиграли три раза за последние четыре игры, и полагаем, что и сегодня команда из Амстердама как минимум не проиграет.

Прогноз – «Аякс» не проиграет с коэффициентом 1.63