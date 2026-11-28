Фейеноорд – Аякс: прогноз на матч чемпионата Нидерландов
Топ ставки от эксперта
Фаворит по модели (45.1%), справедливый кф 2.22. Серия поражений — Фейеноорд Роттердам: 4 подряд; Без поражений — Аякс: 8 матчей
Анализ команд
«Фейеноорд» свой последний матч проводил в рамках Лиги Чемпионов и потерпел домашнее поражение от «Порту» (0:1). Единственный мяч в игре был пропущен на второй минуте встрече после автогола. В чемпионате Нидерландов команда поймала кризис и не может выиграть в четырех турах подряд (два поражения и две ничьи). В минувшем туре подопечные Джованни ван Бронкхорста проиграли «Эксельсиору» (2:3) и занимают промежуточное пятое место в турнирной таблице с 25 очками в активе.
«Аякс» на неделе играл против швейцарского «Туна»» и смог одержать очередную победу в нынешнем розыгрыше Лиги конференций. «Евреи» выиграли со счетом 4:0, забив по два гола в каждом из таймов. Во внутреннем первенстве подопечные Мигеля Муньоса занимают второе место в турнирной таблице и имеют 28 баллов за спиной, отставая от первого ПСВ на одно очко. В последнем туре клуб из Амстердама разгромил на своем поле «Ден Хааг» (3:0), и эта победа стала восьмой в сезоне.
Прогноз и ставки
По нашему мнению, гости имеют шансов на победу больше. На данный момент «Фейеноорд» находится в кризисе, не может выиграть во всех турнирах в семи играх кряду и потерпел при этом пять поражений. «Аякс» находится на подъеме, не проигрывает в десяти играх подряд во всех турнирах и выиграл девять матчей. В очных противостояниях подопечные Муньоса выиграли три раза за последние четыре игры, и полагаем, что и сегодня команда из Амстердама как минимум не проиграет.
Прогноз – «Аякс» не проиграет с коэффициентом 1.63
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Тренды
Ставка Точный счет 1:2
В 2 из 4 последних встреч хозяева проиграли с разницей в один мяч
Ставка 1-й тайм: победа «Аякса»
В 4 из 5 минувших игр «евреи» выиграли в первом тайме
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