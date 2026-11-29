Текущая форма

«Кристал Пэлас» накануне одержал первую победу под руководством Томаса Франка. На своем поле в Лиге Европы удалось обыграть «Реал Сосьедад» (2:1). Теперь нужно исправлять ситуацию в Премьер-Лиге, где у «орлов» всего семь очков в активе и последнее место в таблице. Серия поражений в АПЛ достигла отметки в пять матчей, а отставание от спасительной 17-й строчки составляет четыре балла. В минувшем туре «Кристал Пэлас» на выезде не справился со скромным «Ковентри Сити» (2:3). На своем поле с начала сезона в Премьер-Лиге лондонцы одержали только одну победу.

Дисквалификации и травмы

Риад, Сарр и Томиясу не сыграют из-за травм, Матета и Пино будут отбывать дисквалификацию.

Интересные тренды для ставок

Серия поражений «Кристал Пэлас» в Премьер-Лиге составляет пять матчей

В 9 из 11 последних матчей лондонцев больше четырех офсайдов не фиксировалось

Ориентировочный состав: Хендерсон – Халаили, Ричардс, Дисаси, Митчелл – Тимбер, Уортон – Макнил, Камада, Гессан – Ларсен.