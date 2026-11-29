«Халл Сити» выиграл у «Кристал Пэлас» со счетом 3:2 в матче Английской Премьер-лиги на «Селлхерст Парк». За гостей забили Оли МакБерни, Сорба Томас и Риган Слейтер, а Адам Уортон и Йорген Странд Ларсен отличились в концовке встречи.
Кристал Пэлас – Халл: прогноз на матч английской Премьер-Лиги
Анализ команд
Текущая форма
«Кристал Пэлас» накануне одержал первую победу под руководством Томаса Франка. На своем поле в Лиге Европы удалось обыграть «Реал Сосьедад» (2:1). Теперь нужно исправлять ситуацию в Премьер-Лиге, где у «орлов» всего семь очков в активе и последнее место в таблице. Серия поражений в АПЛ достигла отметки в пять матчей, а отставание от спасительной 17-й строчки составляет четыре балла. В минувшем туре «Кристал Пэлас» на выезде не справился со скромным «Ковентри Сити» (2:3). На своем поле с начала сезона в Премьер-Лиге лондонцы одержали только одну победу.
Дисквалификации и травмы
Риад, Сарр и Томиясу не сыграют из-за травм, Матета и Пино будут отбывать дисквалификацию.
Интересные тренды для ставок
- Серия поражений «Кристал Пэлас» в Премьер-Лиге составляет пять матчей
- В 9 из 11 последних матчей лондонцев больше четырех офсайдов не фиксировалось
Ориентировочный состав: Хендерсон – Халаили, Ричардс, Дисаси, Митчелл – Тимбер, Уортон – Макнил, Камада, Гессан – Ларсен.
Текущая форма
«Халл» за 11 туров набрал 14 очков и справляется главной задачей на сезон по сохранению прописки в Премьер-Лиге. На данный момент команда отрывается от зоны вылета на три балла. В прошлом туре подопечные Сергея Якировича сенсационно на своем поле обыграли «Брайтон» (2:0). На выезде результаты заметно хуже: всего четыре набранных очка за пять игр. «Халл» делает ставку надежную защиту, постоянно обороняется большими силами, за счет чего в основном и набирает очки. В пассиве всего 11 пропущенных голов, лучше показатели только у представителей топ-6.
Дисквалификации и травмы
В лазарете находятся Матазо, Таргетт, Морита, Анса, Хьюз, Гелхардт и Ироэгбунам.
Интересные тренды для ставок
- В двух предыдущих матчах с участием «Халла» в первом тайме фиксировалась ничья с точным счетом 0:0
- В трех из четырех последних матчах игроки «Халла» фолили чаще, чем соперники
Ориентировочный состав: Цолакис – Койл, Аджайи, Менди, Страуд – Слейтер, Гурна-Дуат – Беллуми, Крукс, Чо – Макберни.
Прогноз и ставки
«Кристал Пэлас» под руководством Томаса Франка на неделе одержал дома победу над «Реалом Сосьедад» в Лиге Европы. Явно тот успех способен придать игрокам уверенности в собственных силах, теперь важно исправлять ситуацию в Премьер-Лиге и покидать зону вылета. «Халл» неприятный соперник, обороняется большими силами, использует минимальные шансы в атаке. При этом все же на выезде подопечные Сергея Якировича не так эффективны, за пять матчей в АПЛ набрали только четыре очка, имеют в активе всего одну победу. Ожидаем, что за счет фактора своего поля и огромной мотивации «орлы» сегодня прервут серию из пяти поражений в Премьер-Лиге.
Наш прогноз – победа «Кристал Пэлас» за коэффициент 1.95
Ставка на тотал
«Халл» привычно сделает ставку на оборону, будет большими силами играть у своих ворот. «Кристал Пэлас» сейчас явно не в той форме, чтобы без проблем несколько раз забить такому сопернику. Не исключаем, что судьбу матча решит один забитый гол.
Вторая ставка – тотал меньше 2.5 голов с коэффициентом 2.08
Ставка на угловые
В четырех из пяти последних матчей «Халл» проиграл по угловым. Учитывая сугубо оборонительную тактику гостей, вряд ли они сегодня смогут выполнить много подач от углового флажка.
Прогноз – победа «Кристал Пэлас» по угловым с коэффициентом 1.55
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Тренды
Ставка 1-й тайм: ничья
В двух предыдущих матчах «Халла» такая ставка сыграла
Ставка Тотал желтых карточек больше 3.5
В четырех из шести предыдущих матчей «Кристал Пэлас» такая ставка прошла
Ставка Точный счет 1:0
Два последних поражения «Халл» потерпел с таким счетом
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Кристал Пэлас
|0,01%
|—
|Ничья
|0,28%
|359.30
|Халл Сити
|99,71%
|1.00
Динамика вероятностей4'–91'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|0,29%
|349.78
|12
|99,72%
|1.00
|X2
|99,99%
|1.00
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|13,34%
|7.50
|Меньше
|86,66%
|1.15
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Кристал Пэлас
|7,46%
|13.40
|Халл Сити
|5,88%
|17.00
|Не будет
|86,66%
|1.15
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Кристал Пэлас +1.5
|7,24%
|13.81
|Халл Сити -1.5
|92,76%
|1.08
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Кристал Пэлас +2.5
|94,34%
|1.06
|Халл Сити -2.5
|5,66%
|17.67
О матче
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Давление по ходу матчапо данным SportWire
Столбик вверх — перевес хозяев в этот отрезок, вниз — гостей. Высота показана относительно самого острого момента матча.
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