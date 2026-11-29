По игре «Текстильщика» сказать особо нечего – 10 поражений, шесть ничьих и всего три победы со старта. Команда Дмитрия Пятибратова в минувшем матче одержала сенсационную победу над лидером сезона «Нижнем Новгородом». «Красно-черные» пропустили первыми, но смогли на 43-й и 46-й минутах забить по голу и счет до конца встречи не изменился. На данном этапе 15 очков в активе и последнее место в турнирной таблице с отставанием от спасительной строчки на три балла.