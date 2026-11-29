Текстильщик – Енисей: прогноз на матч Первой лиги
Анализ команд
По игре «Текстильщика» сказать особо нечего – 10 поражений, шесть ничьих и всего три победы со старта. Команда Дмитрия Пятибратова в минувшем матче одержала сенсационную победу над лидером сезона «Нижнем Новгородом». «Красно-черные» пропустили первыми, но смогли на 43-й и 46-й минутах забить по голу и счет до конца встречи не изменился. На данном этапе 15 очков в активе и последнее место в турнирной таблице с отставанием от спасительной строчки на три балла.
Красноярцы в минувшем туре снова не смогли победить и увезли из Набережных Челнов всего одно очко. Соперники в каждом из таймов обменялись мячами и завершили противостояние боевой ничьей 2:2. Ранее «львы» потерпели девятое поражение в сезоне, проиграв на своем поле «Волге» (1:2). На данном этапе у подопечных Андрея Тихонова 18 очков в активе и промежуточное 16 место в турнирной таблице с отставанием от спасительной строчки по дополнительным показателям.
Прогноз и ставки
В последнее время соперники играют в атакующий футбол и большую часть времени проводят в нападении. «Текстильщик» обменивался мячами с соперниками в четырех предыдущих турах из пяти, поэтому ждем взятия ворот от обоих клубов. Также отметим, что в двух минувших матчах кряду «львов» оппоненты поражали ворота друг друга, да и закрытого футбола сегодня точно не будет. Полагаем, что в Иваново нас ждет результативная игра с мячами от обеих команд.
Прогноз – обе забьют с коэффициентом 1.73
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Ставка Точный счет 2:1
В 1 из 3 последних встреч хозяева выиграли с таким счетом
Ставка 2-й тайм: «Текстильщик» забьет
В 3 из 5 минувших матчей «красно-черные» во втором тайме забивали
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