«Брайтон» против «Ньюкасла», 12 тур чемпионата Англии. Кажется, это матч примерно равных оппонентов, статус «сорок» даже немного выше. На деле же, «чайки» сейчас являются очевидными фаворитами в их паре, жду виктории хозяев поля.

Дело в том, что пока «Брайтон» проводит сезон просто отлично, выступает почти лучше всех в чемпионате. Собственно, в турнирной таблице АПЛ «чайки» не просто высоко идут – занимают второе место с 22 баллами. Да, пока разрыв с лидирующим «Арсеналом» у команды большой – шесть очков, а третий «Ман Сити» она опережает только по дополнительным параметрам. Но все равно, перед стартом сезона никто таких выступлений от команды Хюрцелера явно не ждал.

«Брайтон» мог бы идти вплотную к «Арсеналу» сейчас, но в последнее время клуб пару неудач потерпел. Причем, проигрыш «Ливерпулю» еще можно было ожидать – 0:2, статус соперника выше. Но вот в предпоследнем матче коллектив неожиданно проиграл новичку лиги – 0:2 от «Халл Сити». В остальных встречах только выигрывали подопечные Хюрцелера, еще и успевают Англию в Лиге конференций представлять, в последних турах там обыграли «Хетафе» (1:0) и «Университатю» (4:0).

«Ньюкасл» же располагается сильно ниже в турнирной таблице чемпионата Англии. Причем уже даже ниже середины идет команда – 13 место с 13 очками, всего три победы в 11 турах при четырех ничьих и поражениях. В предыдущие сезоны «сороки» лучше себя показывали, имели сильный состав. Сейчас же команде рассчитывать на попадание в еврокубки уже тяжело.

В последний раз «Ньюкасл» выигрывал месяц назад – со счетом 2:0 обыграл «Кристал Пэлас». После этого клуб в четырех матчах только терпел неудачи, дважды «Эвертону» проиграл в разных турнирах – 1:3 в Кубке лиги и 0:1 в АПЛ. Да, неделю назад «сороки» с «Арсеналом» неплохую игру провели, смогли сыграть вничью с лидером турнира (2:2). Но имеет ли эта встреча такое значение, если в остальных матчах за последние месяцы «Ньюкасл» почти всегда уступает?

Фаворит, на мой взгляд, очевиден. «Брайтон» отлично выступает, всерьез борется за высокие позиции в АПЛ. «Ньюкасл» находится в кризисе и сейчас на победу точно не рассчитывает.

Моя ставка – победа «Брайтона» с форой (-1) мяч с коэффициентом 1.70