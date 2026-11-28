Брайтон – Ньюкасл: прогноз на матч английской Премьер-Лиги
Топ ставки от эксперта
Анализ команд
Текущая форма
В АПЛ клуб смотрится блестяще и на данном этапе занимает высокое второе место в турнирной таблице. Команда имеет в активе 22 балла, отстает от первого «Арсенала» на шесть баллов и опережает по дополнительным показателям «Манчестер Сити». В минувшем туре «чайки» потеряли очки, не смогли справиться на выезде с «Халлом» (0:2), и это поражение стало третьим со старта Премьер-Лиги. Отметим, что клуб пропустил всего девять голов, что является вторым показателем по надежности.
В третьем по значимости европейском турнире подопечные Фабиана Хюрцелера выглядят достойно, не пропустили ни одного гола и не потерпели ни одного поражения (три победы и одна ничья). В минувшем противостоянии «Брайтон» разгромил «Университатю Крайова» (4:0), а ранее выиграл у «Хетафе» (1:0).
Дисквалификации и травмы
У «Брайтона» травмированы Митома, Фергюсон, Цимас, Ялькуйе и Йоханна, а также дисквалифицирован Коштинья.
Интересные тренды для ставок
- «Чайки» в чемпионате в среднем пропускают 0,8 гола
- Команда в среднем забивает 2.4 мяча
Ориентировочный состав: Вербрюгген – Кадиоглу, Вушкович, Данк, Де Кейпер – Гросс, Андрес – Гомес, Аяри, Осман – Костулас.
Текущая форма
«Ньюкасл» в минувшем туре снова потерял очки и не может победить в трех играх подряд. Команда не смогла справиться с лидером «Арсеналом», но выглядела достойно и смогла расписать боевую ничья с «канонирами» (2:2). Ранее «сороки» добыли четвертую ничью со старта сезона, обменявшись мячами с «Фулхэмом» (1:1). Отметим, что подопечные Маттиаса Яйссле имеют отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей (15:18).
«Черно-белые» на данном этапе розыгрыша Премьер-Лиги расположились на низком 13 месте в турнирной таблице с 13 баллами в активе. Отставание от топ-5 пять очков, и отыграть отставание и включиться в борьбу за место в еврокубках будет непросто.
Дисквалификации и травмы
У «Ньюкасла» травмированы Жоэлинтон и Жауэн.
Интересные тренды для ставок
- «Черно-белые» со старта чемпионата в среднем пропускают 1.6 гола
- Команда в пяти последних играх выиграла всего один раз
Ориентировочный состав: Горничек – Дедич, Тшау, Берн, Ливраменто – Майли, Рэмзи – Эланга, Уиллок, Барнс – Осула.
Прогноз и ставки
«Брайтон» на данном этапе борется за место в Лиге Чемпионов, на своем поле терять очки с середняком Премьер-Лиги не имеет права, да и состав сильнее, чем у «сорок». «Ньюкасл» к сегодняшнему матчу подходит на серии из трех игр без побед, что может сказаться на результате, и очевидно, что гостям против подопечных Фабиана Хюрцелера доминировать будет тяжело. «Чайки» дома выглядят мощно, одержали пять побед кряду, не пропустили ни одного гола и забили 18 мячей. В пяти последних домашних играх хозяева выигрывали с разницей в два и более гола, на что и заиграем ставку.
Прогноз – азиатская фора (-1) на «Брайтон» с коэффициентом 1.90
Ставка на тотал
Хозяева наверняка будут стремиться победить и с первых минут встречи возьмут игру в свои руки. Тем более преданные болельщики станут гнать свою команду вперед. В последнее время соперники предпочитают играть на результат, матчи часто получаются нерезультативными – четыре из шести последних игр, что «Брайтона», что «Ньюкасла», были низовыми. Ожидаем, что «чайки» уверенно сыграют в обороне и голевая феерия сегодня не состоится.
Прогноз – тотал меньше трех мячей с коэффициентом 1.95
Ставка на точную разницу в счете
«Брайтон» от обороны играть не будет и на своем поле намерен направить все свои силы в атаку. Хозяева в последних четырех играх из пяти во всех турнирах выигрывали с разницей в один или два гола, на что и заиграем ставку.
Прогноз – победа «Брайтона» с разницей в один или два мяча с коэффициентом 2.20
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Прогнозы экспертов
«Брайтон» против «Ньюкасла», 12 тур чемпионата Англии. Кажется, это матч примерно равных оппонентов, статус «сорок» даже немного выше. На деле же, «чайки» сейчас являются очевидными фаворитами в их паре, жду виктории хозяев поля.
Дело в том, что пока «Брайтон» проводит сезон просто отлично, выступает почти лучше всех в чемпионате. Собственно, в турнирной таблице АПЛ «чайки» не просто высоко идут – занимают второе место с 22 баллами. Да, пока разрыв с лидирующим «Арсеналом» у команды большой – шесть очков, а третий «Ман Сити» она опережает только по дополнительным параметрам. Но все равно, перед стартом сезона никто таких выступлений от команды Хюрцелера явно не ждал.
«Брайтон» мог бы идти вплотную к «Арсеналу» сейчас, но в последнее время клуб пару неудач потерпел. Причем, проигрыш «Ливерпулю» еще можно было ожидать – 0:2, статус соперника выше. Но вот в предпоследнем матче коллектив неожиданно проиграл новичку лиги – 0:2 от «Халл Сити». В остальных встречах только выигрывали подопечные Хюрцелера, еще и успевают Англию в Лиге конференций представлять, в последних турах там обыграли «Хетафе» (1:0) и «Университатю» (4:0).
«Ньюкасл» же располагается сильно ниже в турнирной таблице чемпионата Англии. Причем уже даже ниже середины идет команда – 13 место с 13 очками, всего три победы в 11 турах при четырех ничьих и поражениях. В предыдущие сезоны «сороки» лучше себя показывали, имели сильный состав. Сейчас же команде рассчитывать на попадание в еврокубки уже тяжело.
В последний раз «Ньюкасл» выигрывал месяц назад – со счетом 2:0 обыграл «Кристал Пэлас». После этого клуб в четырех матчах только терпел неудачи, дважды «Эвертону» проиграл в разных турнирах – 1:3 в Кубке лиги и 0:1 в АПЛ. Да, неделю назад «сороки» с «Арсеналом» неплохую игру провели, смогли сыграть вничью с лидером турнира (2:2). Но имеет ли эта встреча такое значение, если в остальных матчах за последние месяцы «Ньюкасл» почти всегда уступает?
Фаворит, на мой взгляд, очевиден. «Брайтон» отлично выступает, всерьез борется за высокие позиции в АПЛ. «Ньюкасл» находится в кризисе и сейчас на победу точно не рассчитывает.
Моя ставка – победа «Брайтона» с форой (-1) мяч с коэффициентом 1.70
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Тренды
Ставка Точный счет 2:0
В 4 из 5 последних встреч хозяева выиграли с «сухим» счетом
Ставка 1-й тайм: победа «Брайтона»
В 3 из 5 минувших матчей «чайки» в первом тайме выиграли
Ставка 2-й тайм: «Ньюкасл» не забьет
В 4 из 5 прошедших игр «сине-белые» во втором тайме не пропускали
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