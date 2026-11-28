Текущая форма

«Тоттенхэм» в этом сезоне без еврокубков, но все равно старт под руководством Роберто Де Дзерби получился тяжелым. После шести туров гости были в зоне вылета и не имели побед на счету, но затем все же удалось прийти в себя и подняться в середину таблицы. Сейчас лондонцы идут десятыми, но, конечно, рассчитывают на дальнейший подъем по таблице.

Нынешний отрезок чемпионата вполне можно назвать удачным, ведь «шпоры» выиграли в четырех из пяти последних туров АПЛ. Команда смогла обыграть «Ковентри» (3:1), «Челси» (2:0), «Кристал Пэлас» (2:0) и «Ипсвич» (2:0), а поражение случилось в выездном поединке с «Лидсом» (0:1).

Дисквалификации и травмы

Адарабиойо, Мудрик, Одоберт, Савио, Симонс, Тель находятся в лазарете. Под вопросом участие в матче Бергваля.

Интересные тренды для ставок

В четырех последних матчах гостей забивала только одна команда

Ни один из пяти последних матчей гостей не закончился вничью

Ориентировочный состав: Кински - Удогие, ван де Вен, ван Хеке, Порро - Фернандеш, Тонали - Уильямс-Барнетт, Мэддисон, Кудус - Соланке