Сандерленд – Тоттенхэм: прогноз на матч английской Премьер-Лиги
Анализ команд
Текущая форма
«Сандерленд» крайне неудачно проводит нынешний сезон и вполне может вылететь из АПЛ, играя в Лиге Европы. Клуб занимает 18-е место в турнирной таблице и на два балла отстает от безопасной зоны. В последних двух турах АПЛ «черные коты» ни разу не пропустили: удалось обыграть «Челси» (1:0) и сыграть вничью с «Астон Виллой» (0:0). На этой неделе подопечные Режиса Ле Бри сыграли вничью с польской «Ягеллонией» (1:1) в Лиге Европы.
Дисквалификации и травмы
Баллард, Бробби, Дансо, Диарра, Мандл и Джака не смогут принять участие в матче. Под вопросом участие Метали.
Интересные тренды для ставок
- Команда выиграла только один из пяти последних матчей
- В трех последних очных матчах хозяева не проигрывали «Тоттенхэму»
Ориентировочный состав: Руфс - Мандава, О'Найн, Мукиеле, Менье - Садики, Аока - Тальби, Ле Фе, Хьюм - Изидор
Текущая форма
«Тоттенхэм» в этом сезоне без еврокубков, но все равно старт под руководством Роберто Де Дзерби получился тяжелым. После шести туров гости были в зоне вылета и не имели побед на счету, но затем все же удалось прийти в себя и подняться в середину таблицы. Сейчас лондонцы идут десятыми, но, конечно, рассчитывают на дальнейший подъем по таблице.
Нынешний отрезок чемпионата вполне можно назвать удачным, ведь «шпоры» выиграли в четырех из пяти последних туров АПЛ. Команда смогла обыграть «Ковентри» (3:1), «Челси» (2:0), «Кристал Пэлас» (2:0) и «Ипсвич» (2:0), а поражение случилось в выездном поединке с «Лидсом» (0:1).
Дисквалификации и травмы
Адарабиойо, Мудрик, Одоберт, Савио, Симонс, Тель находятся в лазарете. Под вопросом участие в матче Бергваля.
Интересные тренды для ставок
- В четырех последних матчах гостей забивала только одна команда
- Ни один из пяти последних матчей гостей не закончился вничью
Ориентировочный состав: Кински - Удогие, ван де Вен, ван Хеке, Порро - Фернандеш, Тонали - Уильямс-Барнетт, Мэддисон, Кудус - Соланке
Прогноз и ставки
«Тоттенхэм» наконец сумел набрать форму и добрался до первой десятки, но и «Сандерленд» в последнее время начал набирать очки. В последнем домашнем матче чемпионата подопечные Ле Бри уже обыграли одну лондонскую команду и постараются развить успех. В очных матчах у хозяев весьма благоприятная статистика - ни одного поражения в трех последних дуэлях. Вероятно, и в этот раз они не уступят.
Наш прогноз - «Сандерленд» не проиграет за 1.83
Ставка на тотал
«Сандерленд» сильно улучшил игру в обороне и в двух турах подряд смог отстоять на ноль. «Тоттенхэм» тоже в трех последних победных матчах смог отстоять свои ворота в неприкосновенности. Наверняка и в очном поединке соперники сыграют аккуратно и не дадут нападающим свободно действовать. Вероятно, нас ждет очередной «низовой» поединок.
Наш прогноз - тотал меньше 2.5 мячей за 1.82
Ставка на угловые
В матчах АПЛ хозяева редко играют первым номером и постоянно уступают по количеству угловых. Вероятно, в этом поединке аутсайдер тоже отдаст инициативу, так что ждем от лондонцев преимущества по корнерам.
Наш прогноз - победа «Тоттенхэма» по угловым за 1.95
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Тренды
Ставка Точный счет 0:0
Два последних матча хозяев завершились с таким счетом
Ставка «Тоттенхэм» не забьет
Хозяева не пропустили в двух из трех последних матчей
Ставка Ничья во втором тайме
Эта ставка сыграла в пяти последних матчах хозяев
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