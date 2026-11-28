Сельта – Вильярреал: прогноз на матч чемпионата Испании
Топ ставки от эксперта
Фаворит по модели (57.8%), справедливый кф 1.73
Тотал больше 2.5 — Сельта: 80.0% из 10; Тотал >2.5 в очных — 60.0% из 10. По модели — 57.6%
Анализ команд
Текущая форма
«Сельта» одержала всего две победы за 13 матчей чемпионата и близка к зоне вылета. Команда из Виго всего на одно очко опережает зону вылета, поэтому нужно улучшать результаты. В последнем туре чемпионата были шансы на сенсацию, но все же клуб проиграл на выезде мадридскому «Реалу» (1:2), пропустив решающий гол на 85-й минуте. В Лиге Европы хозяева проиграли английскому «Борнмуту» (1:2).
Дисквалификации и травмы
Файе, Гонсалес и Роман травмированы. Лаго пропустит матч из-за дисквалификации.
Интересные тренды для ставок
- Команда выиграла только один из семи последних матчей
- В четырех последних домашних матчах хозяева ни разу не выиграли
Ориентировочный состав: Раду - Алонсо, Касерес, Родригес - Галан, Мориба, Антанон, Каррейра - Сведберг, Ютгла, Альварес
Текущая форма
«Вильярреал» занимает лишь десятое место в турнирной таблице, хотя участвует в Лиге Чемпионов. На этой неделе удалось обыграть в этом турнире пражскую «Славию» со счетом 1:0. В последнем матче Примеры клуб на выезде вел со счетом 2:0 на выезде у «Барселоны», но в итоге потерпел поражение со счетом 2:3. Последнюю победу в чемпионате удалось одержать в домашнем матче против «Хетафе» (2:0).
Дисквалификации и травмы
Ахомах, Диатта и Салиба пропустят матч из-за травм. Наварро дисквалифицирован. Под вопросом выход на поле Фойта.
Интересные тренды для ставок
- В восьми последних матчах гости ни разу не проиграли
- Гости не пропускали до перерыва в трех последних матчах
Ориентировочный состав: Гулачи - Ромеро, Вейга, Коста, Фримэн - Молейро, Гуйе, Комесана, Бьюкенен - Микаутадзе, Пепе
Прогноз и ставки
«Вильярреал» в последних матчах показывает неплохую игру. После крупного поражения в Лиге Чемпионов от ПСЖ (0:6) «желтая субмарина» сумела собраться и одержала сухие победы над «Хетафе» и «Славией», да и у «Барселоны» долгое время вели в счете. «Сельта» уже давно не обыгрывала соперников высокого уровня и вряд ли сумеет победить в домашнем матче против «Вильярреала».
Наш прогноз - азиатская фора (0) на «Вильярреал» за 1.83
Ставка на тотал
Обе команды находятся в таблице явно ниже своего потенциала и будут бороться только за победу в очном матче. Это заставит соперников играть в атаку, так что стоит ждать большого количества забитых мячей.
Наш прогноз - тотал больше 2.5 мячей за 1.75
Ставка на угловые
«Вильярреал» в двух последних матчах вообще не подавал угловые, а «Сельта» более активно использует корнеры. В домашнем матче коллектив из Виго вряд ли будет играть вторым номером, так что стоит ждать преимущества от хозяев по стандартам.
Наш прогноз - победа «Сельты» по угловым за 2.05
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Тренды
Ставка Точный счет 1:2
Хозяева потерпели три последних поражения с таким счетом
Ставка «Сельта» забьет в первом тайме
Эта ставка сыграла в трех последних матчах хозяев
Ставка Цифра 2 в итоговом счете
Эта закономерность сработала в двух из трех последних матчей гостей
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