Текущая форма

«Вильярреал» занимает лишь десятое место в турнирной таблице, хотя участвует в Лиге Чемпионов. На этой неделе удалось обыграть в этом турнире пражскую «Славию» со счетом 1:0. В последнем матче Примеры клуб на выезде вел со счетом 2:0 на выезде у «Барселоны», но в итоге потерпел поражение со счетом 2:3. Последнюю победу в чемпионате удалось одержать в домашнем матче против «Хетафе» (2:0).

Дисквалификации и травмы

Ахомах, Диатта и Салиба пропустят матч из-за травм. Наварро дисквалифицирован. Под вопросом выход на поле Фойта.

Интересные тренды для ставок

В восьми последних матчах гости ни разу не проиграли

Гости не пропускали до перерыва в трех последних матчах

Ориентировочный состав: Гулачи - Ромеро, Вейга, Коста, Фримэн - Молейро, Гуйе, Комесана, Бьюкенен - Микаутадзе, Пепе